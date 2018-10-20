Верстиг: «Авангард» должен действовать увереннее перед чужими воротами

Нападающий «Авангарда» Крис Верстиг поделился мнением о выездном матче с «Трактором» (1:2 ОТ).



«Мы всегда стараемся мощно стартовать, придерживаться своей системы. Были позитивные моменты, но забить решающий гол не удалось. Во втором периоде у хозяев получилось провести контратаку, противник здорово сработал и забил отличный гол.



Вратарь «Трактора» играл хорошо, но и мы порой действовали слишком просто и он справлялся с бросками без особых проблем. Наносили броски с периметра, а нужно занимать убойные голевые позиции. Мы должны действовать увереннее перед воротами: команда доводит шайбу до ворот, но в решающий момент не хватает уверенности. Это нужно исправлять.



Атмосфера в команде? Конечно, хочется побеждать, поэтому мы расстроены. Двигаемся дальше — впереди следующий матч. Сезон длинный», — цитирует канадца официальный сайт омского клуба.

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