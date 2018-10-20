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«Сибирь» — «Адмиралу»: пост сдали! Пост приняли?

«Сибирь» — «Адмиралу»: пост сдали! Пост приняли?
Хоккей / КХЛ

«Сибирь», обыграв минское «Динамо» со счётом 6:0, ушла с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Хозяева ударно начали игру: к 112-й секунде голы на свой счёт успели записать Дмитрий Саюстов и Павел Ткаченко. В концовке первого периода голом отметился Евгений Бодров, а во второй 20-минутке хозяева забили трижды: авторами шайб стали Николай Демидов, Данил Романцев и Александр Логинов. Больше в матче голов забито не было, «сухарь» оформил голкипер «Сибири» Дэнни Тейлор.

Подопечные Александра Андриевского одержали четвёртую победу в сезоне и набрали 10 очков, что позволило им обойти «Адмирал», который оказался на дне.

«Пост сдали! Пост приняли?», — обратилась пресс-служба новосибирского клуба к коллегам из Владивостока.

22 октября «Сибирь» встретится в Новосибирске с «Ак Барсом».

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