«Сибирь» — «Адмиралу»: пост сдали! Пост приняли?

«Сибирь», обыграв минское «Динамо» со счётом 6:0, ушла с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.



Хозяева ударно начали игру: к 112-й секунде голы на свой счёт успели записать Дмитрий Саюстов и Павел Ткаченко. В концовке первого периода голом отметился Евгений Бодров, а во второй 20-минутке хозяева забили трижды: авторами шайб стали Николай Демидов, Данил Романцев и Александр Логинов. Больше в матче голов забито не было, «сухарь» оформил голкипер «Сибири» Дэнни Тейлор.



Подопечные Александра Андриевского одержали четвёртую победу в сезоне и набрали 10 очков, что позволило им обойти «Адмирал», который оказался на дне.



«Пост сдали! Пост приняли?», — обратилась пресс-служба новосибирского клуба к коллегам из Владивостока.



22 октября «Сибирь» встретится в Новосибирске с «Ак Барсом».

Андриевский: поражение 1:5 в Минске сидело занозой