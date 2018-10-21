Жамнов: в «Спартаке» сейчас три тренера, которые работают на равных условиях

Генеральный менеджер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал изменения в тренерском штабе команды.

«Как долго буду находиться в роли исполняющего обязанности главного тренера? Посмотрим. Сейчас надо кое-что здесь наладить. А параллельно идёт работа по поиску нового главного тренера.

На самом деле у нас такого нет: все тренеры в равной степени исполняют обязанности главного. У меня нет приставки «и.о.», в «Спартаке» сейчас три тренера, и мы вместе работаем на равных условиях.

Когда команда должна получить нового наставника? Никакого конкретного срока или количества матчей нет. Мы идём шаг за шагом, а жизнь покажет.

Кандидатуры? Главное, что они есть, и мы их рассматриваем. Знарок? Посмотрим (улыбается)», — приводит слова Жамнова «Спорт день за днём».