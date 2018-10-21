«Сент-Луис» в гостях обыграл «Торонто», «Коламбус» дома проиграл «Чикаго»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимал на своём льду «Сент-Луис Блюз» и уступил — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1). Решающим в матче стал второй период, в котором гостям удалось трижды поразить ворота соперников.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Роберт Бортуццо, Зак Сэнфорд, Райан О'Райлли и Иван Барбашёв. Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 17 минут 52 секунды, отметился передачей и заработал показатель полезности «+1».

В параллельном матче «Чикаго Блэкхоукс» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:1. Дубль в составе победителей оформил Патрик Кейн.

Артемий Панарин провёл на льду 19 минут и 37 секунд, за которые заработал показатель полезности «-4». Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25. Форвард «Чикаго» Артём Анисимов отметился результативной передачей.