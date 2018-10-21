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«Сент-Луис» в гостях обыграл «Торонто», «Коламбус» дома проиграл «Чикаго»

«Сент-Луис» в гостях обыграл «Торонто», «Коламбус» дома проиграл «Чикаго»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимал на своём льду «Сент-Луис Блюз» и уступил — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1). Решающим в матче стал второй период, в котором гостям удалось трижды поразить ворота соперников.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Роберт Бортуццо, Зак Сэнфорд, Райан О'Райлли и Иван Барбашёв. Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 17 минут 52 секунды, отметился передачей и заработал показатель полезности «+1».

В параллельном матче «Чикаго Блэкхоукс» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:1. Дубль в составе победителей оформил Патрик Кейн.

Артемий Панарин провёл на льду 19 минут и 37 секунд, за которые заработал показатель полезности «-4». Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25. Форвард «Чикаго» Артём Анисимов отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1 : 4
0:0, 0:3, 1:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Бортуццо (Перрон) – 24:45 (5x5), 0:2 – Сэнфорд (Перрон, Пьетранджело) – 33:05 (5x5), 0:3 – О'Райлли (Тарасенко, Марун) – 36:37 (5x4), 1:3 – Рилли (Марнер, Гардинер) – 44:22 (5x5), 1:4 – Барбашев (О'Райлли) – 58:17 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1 : 4
1:1, 0:0, 0:3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Дебринкэт (Кагун, Сибрук) – 03:48 (5x5), 1:1 – Веренски (Нутиваара, Веннберг) – 12:09 (5x5), 1:2 – Крюгер (Фортен, Кейн) – 47:43 (5x5), 1:3 – Кейн (Сибрук, Шмальц) – 55:46 (5x5), 1:4 – Кейн (Анисимов) – 58:23 (en)
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