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«Флорида» в овертайме проиграла «Детройту», у Дадонова передача и «+2»

«Флорида» в овертайме проиграла «Детройту», у Дадонова передача и «+2»
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч игрового дня регулярного чемпионата НХЛ – «Флорида Пантерз» дома в овертайме уступила «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:4 (2:0, 0:3, 1:0, 0:1). Победную шайбу забросил швед Густав Нюквист.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 21 минуту 29 секунд, отметился передачей и окончил матч с показателем «+2». Защитник Богдан Киселевич результативными действиями не отметился. Максим Мамин участие в матче не принимал.

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» прервал свою серию из трёх побед подряд, в овертайме уступив «Оттава Сенаторз» — 3:4 (3:1, 0:2, 0:0, 0:1). Главным героем встречи стал форвард «Оттавы» Марк Стоун, который забросил победную шайбу оформив дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3 : 4
2:0, 0:3, 1:0, 0:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Яндл (Дадонов, Бьюгстад) – 07:34 (5x5), 2:0 – Бьюгстад (Барков) – 16:10 (5x5), 2:1 – Холовски (Атанасиу, Нильсен) – 25:47 (5x4), 2:2 – Ванек (Нильсен, Холовски) – 26:05 (5x4), 2:3 – Ларкин (Хельм, Нюквист) – 27:50 (5x5), 3:3 – Хоффман (Яндл, Барков) – 58:44 (6x5), 3:4 – Нюквист (Ларкин) – 63:44 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
4 : 3
1:3, 2:0, 0:0, 1:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Доми (Друен, Питри) – 03:40 (5x4), 0:2 – Дано (Байрон, Лехконен) – 04:05 (5x5), 1:2 – Стоун (Тирни) – 07:14 (5x5), 1:3 – Байрон (Армиа, Котканиеми) – 16:07 (5x5), 2:3 – Бёдкер (Уайт) – 29:41 (5x5), 3:3 – Дюшейн (Райан, Стоун) – 32:01 (5x4), 4:3 – Стоун (Дюшейн, Шабо) – 62:30 (3x3)
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