«Флорида» в овертайме проиграла «Детройту», у Дадонова передача и «+2»

Завершился очередной матч игрового дня регулярного чемпионата НХЛ – «Флорида Пантерз» дома в овертайме уступила «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:4 (2:0, 0:3, 1:0, 0:1). Победную шайбу забросил швед Густав Нюквист.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 21 минуту 29 секунд, отметился передачей и окончил матч с показателем «+2». Защитник Богдан Киселевич результативными действиями не отметился. Максим Мамин участие в матче не принимал.

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» прервал свою серию из трёх побед подряд, в овертайме уступив «Оттава Сенаторз» — 3:4 (3:1, 0:2, 0:0, 0:1). Главным героем встречи стал форвард «Оттавы» Марк Стоун, который забросил победную шайбу оформив дубль.