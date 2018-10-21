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29 сейвов Василевского не спасли «Тампа-Бэй» от поражения «Миннесоте»

29 сейвов Василевского не спасли «Тампа-Бэй» от поражения «Миннесоте»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 5:4 ОТ (1:3, 1:0, 2:1, 1:0).

Победную шайбу в овертайме забросил Микаэль Гранлунд. Заброшенными шайбами в составе победителей также отметились Чарли Койл, Маркус Фолиньо, Зак Паризе и Джейсон Цукер.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 1 секунду, отметился передачей и окончил матч с показателем «-2». Защитник Михаил Сергачёв заблокировал 3 броска и не сумел отметиться результативными действиями. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 34.

«Миннесота» одержала третью победу подряд. С 10 очками команда занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
5 : 4
1:3, 1:0, 2:1, 1:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Кэллахан (Строльман, Миллер) – 02:23 (5x5), 0:2 – Гурд (Макдона, Стэмкос) – 10:50 (5x5), 1:2 – Койл (Нидеррайтер) – 13:23 (5x5), 1:3 – Миллер (Хедман, Кучеров) – 15:15 (5x4), 2:3 – Фолиньо (Фер, Браун) – 23:49 (5x5), 3:3 – Паризе (Койву, Сперджен) – 50:45 (5x5), 4:3 – Цукер (Дамба) – 53:13 (5x5), 4:4 – Строльман (Гурд, Палат) – 55:02 (5x5), 5:4 – Гранлунд (Койл, Стэлок) – 63:43 (3x3)
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