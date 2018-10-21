29 сейвов Василевского не спасли «Тампа-Бэй» от поражения «Миннесоте»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 5:4 ОТ (1:3, 1:0, 2:1, 1:0).

Победную шайбу в овертайме забросил Микаэль Гранлунд. Заброшенными шайбами в составе победителей также отметились Чарли Койл, Маркус Фолиньо, Зак Паризе и Джейсон Цукер.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 1 секунду, отметился передачей и окончил матч с показателем «-2». Защитник Михаил Сергачёв заблокировал 3 броска и не сумел отметиться результативными действиями. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 34.

«Миннесота» одержала третью победу подряд. С 10 очками команда занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.