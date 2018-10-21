«Лос-Анджелес Кингз» — «Баффало Сэйбрз» — 1:5. Видеообзор матча

«Баффало Сэйбрз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась с разгромным счётом 5:1 в пользу гостей. Это поражение стало для «Кингз» четвёртым кряду.

Хет-трик в составе победителей оформил Джефф Скиннер. Форвард «Баффало» Джейсон Поменвиль набрал 3 (1+2) очка. На счету Джека Айкела две результативные передачи. Единственную шайбу в составе «Кингз» забросил Дрю Даути.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 22 минуты 34 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-2».

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».