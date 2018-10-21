Шат-аут Сароса помог «Нэшвиллу» добиться победы в матче с «Эдмонтоном»

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Эта победа стала для «Предаторз» пятой кряду.

Главным героем встречи стал голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос, который оформил шат-аут, отразив 31 бросок. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Пи Кей Суббэн, Виктор Арвидссон и Роман Йози.

В параллельном матче «Бостон Брюинз» потерпел третье подряд поражение, в овертайме уступив «Ванкувер Кэнакс» — 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1). Победную шайбу в овертайме записал на свой счёт Бо Хорват. Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин очков не набрал.

Ещё в одной встрече «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Анахайм Дакс» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Голами в составе «Вегаса» отметились Вильям Карлссон, Райан Ривз и Джонатан Маршессо. Голкипер «Анахайма» Джон Гибсон отразил 42 броска из 44.