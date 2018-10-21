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Шат-аут Сароса помог «Нэшвиллу» добиться победы в матче с «Эдмонтоном»

Шат-аут Сароса помог «Нэшвиллу» добиться победы в матче с «Эдмонтоном»
Хоккей / НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Эта победа стала для «Предаторз» пятой кряду.

Главным героем встречи стал голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос, который оформил шат-аут, отразив 31 бросок. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Пи Кей Суббэн, Виктор Арвидссон и Роман Йози.

В параллельном матче «Бостон Брюинз» потерпел третье подряд поражение, в овертайме уступив «Ванкувер Кэнакс» — 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1). Победную шайбу в овертайме записал на свой счёт Бо Хорват. Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин очков не набрал.

Ещё в одной встрече «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Анахайм Дакс» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Голами в составе «Вегаса» отметились Вильям Карлссон, Райан Ривз и Джонатан Маршессо. Голкипер «Анахайма» Джон Гибсон отразил 42 броска из 44.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2018, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0 : 3
0:0, 0:2, 0:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Суббэн (Сиссонс, Экхольм) – 33:14 (4x5), 0:2 – Арвидссон (Бонино, Экхольм) – 34:42 (5x5), 0:3 – Йози – 59:07 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2018, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2 : 1
1:0, 0:0, 0:1, 1:0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Саттер (Виртанен, Стечер) – 03:40 (5x5), 1:1 – Нордстрём (Мур, Гжельчик) – 47:45 (5x5), 2:1 – Хорват (Бёзер) – 63:12 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2018, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3 : 1
1:0, 1:0, 1:1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Карлссон (Маршессо, Хант) – 19:46 (5x4), 2:0 – Ривз (Холден, Икин) – 29:04 (5x5), 2:1 – Стрит (Фаулер, Гецлаф) – 41:24 (5x5), 3:1 – Маршессо (Смит) – 59:43 (en)
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