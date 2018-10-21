Поменвиль – третий игрок с драфта-2001, набравший 700 очков в НХЛ

«Баффало Сэйбрз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась с разгромным счётом 5:1 в пользу гостей. Это поражение стало для подопечных Джона Стивенса четвёртым кряду.

Форвард «Баффало» Джейсон Поменвиль набрал 3 (1+2) очка в матче. Это позволило 35-летнему американцу достичь отметки в 700 (279+421) очков в 995 играх за карьеру в НХЛ. В этом сезоне на счету Джейсона 4 (2+2) балла в восьми матчах.

Поменвиль – третий игрок с драфта-2001 (общий 55-й номер), набравший 700 очков. До него эту отметку преодолели Илья Ковальчук (первый номер) и Джейсон Спецца (второй).

Видеообзор лучших моментов матча можно посмотреть на «Чемпионате».