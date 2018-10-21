Шор отправился с «Магниткой» на игру с «Северсталью», Булирж присоединится позже

Новичок магнитогорского «Металлурга» форвард Ник Шор прошёл медосмотр и тренируется вместе с командой, информирует официальный сайт уральского клуба. Американец отправился в составе «Магнитки» в Череповец, где сегодня, 21 октября, пройдёт матч регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью».

Далее «Металлург» сыграет в Ярославле и Екатеринбурге. По ходу выездной серии к «Магнитке» присоединится ещё один новичок – чешский нападающий Михал Булирж.

26-летний уроженец Денвера в минувшем сезоне успел поиграть за три клуба Национальной хоккейной лиги. Он защищал цвета «Лос-Анджелес Кингз», «Оттавы Сенаторз» и «Калгари Флэймз». В общей сложности Шор сыграл 64 матча и набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «-3». Всего за четыре сезона в североамериканской лиге Шор принял участие в 237 играх, забросив 15 шайб и сделал 38 результативных передач.

В нынешнем сезоне 27-летний Булирж являлся лучшим снайпером Экстралиги. В 11 матчах регулярного чемпионата Михал забросил 13 шайб и сделал 3 результативные передачи. За время своей карьеры Булирж никогда не выступал за пределами Чехии. В минувшем сезоне Михал дебютировал в составе национальной команды, сыграв два матча на этапе Евротура.