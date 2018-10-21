Гол Евгения Кузнецова вошёл в топ-10 на неделе в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала топ-10 голов второй недели регулярного чемпионата. Лучшим стал гол форварда «Коламбус Блю Джекетс» Энтони Дюклера в ворота «Филадельфии Флайерз». Шайба российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова заняла пятое место.
10. Виктор Арвидссон («Нэшвилл Предаторз») с передачи Райана Джохансена
9. Бо Хорват («Ванкувер Кэнакс») с передачи Свена Берчи
8. Джонни Годро («Калгари Флэймз»)
7. Джефф Скиннер («Баффало Сэйбрз»)
6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») с передачи Коннора Макдэвида
5. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
4. Александр Барков («Флорида Пантерз»)
3. Бо Хорват («Ванкувер»)
2. Кэм Аткинсон («Коламбус») с передачи Артемия Панарина
1. Энтони Дюклер («Коламбус»)
Видео топ-10 можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.