Йео: Барбашёв выбил себе роль и делает свою работу с гордостью

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео после победы (4:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» акцентировал внимание на удачной игре российского нападающего Ивана Барбашёва.

«Он выбил себе роль, делает свою работу с гордостью и очень хорошо. Он был очень хорош на протяжении всей встречи», — цитирует Йео официальный сайт НХЛ.

Барбашёв отметился заброшенной шайбой, проведя на льду 10 минут 11 секунд и заработав показатель полезности «+1». Российский форвард сыграл почти три минуты (2,49) при игре в меньшинстве и выиграл три вбрасывания из пяти (60%). В семи матчах сезона на счету Барбашёва стало 3 (1+2) очка при полезности «0».