Вышински: Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ

Журналист ESPN Грег Вышински полагает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является лучшим снайпером в истории НХЛ.

«Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ. Это что-то замечательное, так как все команды более 10 лет пытаются найти способ защититься от его броска. Овечкин забросил 613 шайб к 33 годам. Если в этом сезоне он снова забьёт 50 голов, то к концу чемпионата выйдет на 13-е место в истории. Как мы уже говорили в минувшем сезоне, если Александр в среднем будет забрасывать по 36 шайб за чемпионат в течение следующих восьми сезонов, ему может покориться рекорд Гретцки. Это маловероятно, но не невозможно. Назвал бы это рассуждениями из области «разумно обсуждать».

Ещё бы отметил, что Александр проделывает всё это в эпоху прекрасных вратарей. Возможно, их и нельзя ставить в один ряд с Домиником Гашеком и Мартином Бродо. С другой стороны, современные голкиперы обладают гораздо лучшей техникой и тренерской подготовкой. Ни в коем случае не хочу преуменьшить достижения Гретцки, а просто сравниваю вратарское обучение. Это то же самое, что сравнивать лечение пиявками и хирургическим лазером.

Если Ови сохранит здоровье, мы можем стать свидетелями падения рекорда Уэйна. Это наилучший шанс с того времени, как закончил Лемье, а Яромиру Ягру помешали локауты и желание заработать денег в КХЛ. Как бы то ни было, именно Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ», — заявил Вышински.