НХЛ объявила трёх главных звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте подвела итоги очередного игрового дня регулярного чемпионата, определив тройку главных звёзд.

Третьей звездой стал голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд, отразивший 37 из 38 бросков в победном матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).

Второй звездой стал вратарь «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр, отразивший 42 из 43 бросков в победном матче с «Каролиной Харрикейнз» (3:1).

Лучшим игроком дня стал форвард «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер, оформивший хет-трик в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (5:1). Канадскому нападающему понадобилось произвести три броска в створ ворот «королей», чтобы забросить три шайбы. При этом последнюю шайбу Джефф забросил в пустые ворота.