Сейв Семёна Варламова вошёл в топ-10 на неделе в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала топ-10 сейвов второй недели регулярного чемпионата. Лучшим стал сейв голкипера «Каролины Харрикейнз» Петра Мразека, отразившего выход «два в ноль» в исполнении Патрика Лайне и Николая Элерса в матче с «Виннипег Джетс». Сейв российского вратаря «Колорадо Эвеланш» Семёна Варламова — на восьмом месте.
10. Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»)
9. Кэм Тальбо («Эдмонтон Ойлерз»)
8. Семён Варламов («Колорадо»)
7. Джейк Аллен («Сент-Луис Блюз»)
6. Дарси Кемпер («Аризона Койотс»)
5. Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»)
4. Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»)
3. Марк-Андре Флёри («Вегас»)
2. Деван Дубник («Миннесота Уайлд»)
1. Петр Мразек («Каролина»)
Видео топ-10 можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.