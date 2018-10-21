Сейв Семёна Варламова вошёл в топ-10 на неделе в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала топ-10 сейвов второй недели регулярного чемпионата. Лучшим стал сейв голкипера «Каролины Харрикейнз» Петра Мразека, отразившего выход «два в ноль» в исполнении Патрика Лайне и Николая Элерса в матче с «Виннипег Джетс». Сейв российского вратаря «Колорадо Эвеланш» Семёна Варламова — на восьмом месте.

10. Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»)

9. Кэм Тальбо («Эдмонтон Ойлерз»)

8. Семён Варламов («Колорадо»)

7. Джейк Аллен («Сент-Луис Блюз»)

6. Дарси Кемпер («Аризона Койотс»)

5. Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»)

4. Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»)

3. Марк-Андре Флёри («Вегас»)

2. Деван Дубник («Миннесота Уайлд»)

1. Петр Мразек («Каролина»)

Видео топ-10 можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.