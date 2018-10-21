Сергей Бобровский стал пятым российским вратарём, сыгравшим 400 матчей в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:1. Дубль в составе победителей оформил Патрик Кейн.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский стал пятым российским вратарём, сыгравшим 400 матчей в НХЛ. За карьеру в лиге воспитанник «Кузни» одержал 220 побед. Национальный рекорд по матчам в НХЛ среди вратарей принадлежит Николаю Хабибулину — 799 игр. Второе место занимает Евгений Набоков (697), топ-3 замыкает Илья Брызгалов (465). Также отметка 400 матчей покорилась голкиперу «Колорадо Эвеланш» Семёну Варламову (404).

В этом сезоне 30-летний Бобровский выиграл два матча из пяти при коэффициенте надёжности 3,84 и 87,6% отражённых бросков.