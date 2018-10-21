Николай Прохоркин и Максим Карпов пропустят матч с ЦСКА из-за травм

Тренер СКА Алексей Кудашов в преддверии матча с ЦСКА рассказал о состоянии здоровья игроков команды и назвал стартового вратаря. Матч состоится сегодня, 21 октября, в Санкт-Петербурге. Начало центральной встречи игрового дня — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Николай Прохоркин у нас травмирован, будем следить изо дня в день, нельзя по срокам ничего сказать. Плюс у Карпова небольшое повреждение. Кто в воротах сыграет? Хелльберг», — цитирует Кудашова официальный сайт СКА.

25-летний Прохоркин в этом сезоне забросил семь шайб в 13 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+7». 27-летний Карпов набрал 1 (1+0) очко в четырёх играх «регулярки» при полезности «0».