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Суббэн — о тренере: хорошо, что Лавиолетт выполнил обещание. Потрясающий человек

Суббэн — о тренере: хорошо, что Лавиолетт выполнил обещание. Потрясающий человек
Хоккей / НХЛ

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн прокомментировал тот факт, что после матча с «Эдмонтон Ойлерз» (3:0) главный тренер «хищников» Питер Лавиолетт вышел к представителям средств массовой информации в странном виде — американский наставник надел муляж головы быка. Оказалось, Лавиолетт проиграл спор игрокам. Он не верил, что команда сможет добиться побед в двух первых матчах выездной серии.

«Лави – потрясающий человек, с ним очень весело работать. Хорошо, что он выполнил обещание. Сезон долгий, но когда ты отправляешься на выезд, где должен сыграть два матча подряд, он дал нам лишнюю мотивацию. Мы повеселились, а он молодец», — сказал Суббэн.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Жене Принципа.

Тренер «Нэшвилла» надел голову быка. Всё из-за проигранного спора
Он проспорил своим игрокам.
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