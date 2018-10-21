Суббэн — о тренере: хорошо, что Лавиолетт выполнил обещание. Потрясающий человек

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн прокомментировал тот факт, что после матча с «Эдмонтон Ойлерз» (3:0) главный тренер «хищников» Питер Лавиолетт вышел к представителям средств массовой информации в странном виде — американский наставник надел муляж головы быка. Оказалось, Лавиолетт проиграл спор игрокам. Он не верил, что команда сможет добиться побед в двух первых матчах выездной серии.

«Лави – потрясающий человек, с ним очень весело работать. Хорошо, что он выполнил обещание. Сезон долгий, но когда ты отправляешься на выезд, где должен сыграть два матча подряд, он дал нам лишнюю мотивацию. Мы повеселились, а он молодец», — сказал Суббэн.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Жене Принципа.