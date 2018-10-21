АХЛ: Ян Коварж забросил шайбу в дебютном матче за «Провиденс»

«Провиденс Брюинз» уверенно победил «Бриджпорт Саунд Тайгерз» в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу фарм-клуба «Бостона».

За «Провиденс» дебютировал чешский нападающий Ян Коварж. Экс-форвард «Магнитки» отметился заброшенной шайбой в начале третьего периода, удачно сыграв на добивании после своего же броска.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Провиденса».

28-летний чешский хоккеист на протяжении пяти предыдущих лет выступал в КХЛ. Провёл 285 матчей в свитере «Магнитки» и записал на свой счёт 286 (97+189) очков. Ян является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и трёхкратным участником Матча всех звёзд КХЛ (2014, 2016, 2017).



Коварж пять раз защищал цвета сборной Чехии на чемпионатах мира (2013 — 2017). Он набрал 19 (6+13) очков в 42 проведённых матчах.