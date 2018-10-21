О'Райлли: приятно наконец-то забить, Тарасенко отдал красивейшую передачу

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли после победы (4:1) в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» прокомментировал заброшенную шайбу.

«Надеялся, это случится пораньше, но ребята здорово разыграли. Марун выиграл борьбу, а Тарасенко отдал красивейшую передачу. Приятно наконец-то забить. Меня это немного тревожило, но теперь можно двигаться дальше и показывать свой хоккей», — сказал О’Райлли, для которого этот гол стал первым за новую команду.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сент-Луиса».

Первыми шайбами в сезоне отметились и другие игроки «Блюз» — Роберт Бортуццо и Зак Сэнфорд, благодаря которым гости повели — 2:0, а также Иван Барбашёв, который в концовке игры забросил в пустые ворота.