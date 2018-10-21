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«Ак Барс» объявил состав на дальневосточный выезд

«Ак Барс» объявил состав на дальневосточный выезд
Хоккей / КХЛ

Сегодня днём, 21 октября, «Ак Барс» отправился в длительное турне, в ходе которого проведёт четыре матча чемпионата КХЛ, информирует официальный сайт казанского клуба.

22 октября команда Зинэтулы Билялетдинова сыграет в Новосибирске с «Сибирью», 24-го – в Шанхае с «Куньлунь Ред Стар», 26-го – в Хабаровске с «Амуром», 28 октября – во Владивостоке с «Адмиралом».

В составе «барсов» отправились 26 хоккеистов.

Вратари: Эмиль Гарипов, Артур Мисбахов, Владислав Подъяпольский;

Защитники: Роман Абросимов, Рафаэль Батыршин, Никита Лямкин, Андрей Марков, Андрей Педан, Пол Постма, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин;

Нападающие: Джастин Азеведу, Александр Бурмистров, Станислав Галиев, Михаил Глухов, Данис Зарипов, Владислав Кара, Роб Клинкхаммер, Антон Ландер, Артём Лукоянов, Фёдор Малыхин, Артём Михеев, Андрей Попов, Алексей Потапов, Иржи Секач, Владимир Ткачёв.

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