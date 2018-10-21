Игроки «бронзовой» «Северстали» провели мастер-класс в хоккейной школе клуба

Бывшие игроки «Северстали», которые выиграли бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2000/01, провели мастер-класс в хоккейной школе клуба. Сергей Бердников вёл занятие, а Алексей Кознев участвовал в нём наряду с детьми. Также перед юными хоккеистами выступили Виктор Чистов и Евгений Петрочинин.

«Ребята развиваются, участвуют в соревнованиях. Есть ребята, на которых стоит обратить внимание уже сейчас, у них хорошее катание, техника. После взрослых игроков с ребятишками трудно работать, здесь нужна своя специфика, поэтому есть детские тренеры. В команде мастеров мы только шлифуем, восстанавливаем навыки владения коньками, клюшкой», — сказал бывший капитан команды Бердников.

«Когда удаётся, выпадает свободное время, стараюсь поддерживать себя в форме, кататься с ветеранами и тем более со школьниками. Есть что показать, чему научить. За «Северсталь» заявиться не готов, там скорости другие, нужна хорошая физическая готовность. У нас хорошая комплектация команды, которая позволяет делать результат. Хотелось бы отметить на этом мастер-классе наших заслуженных ребят — Виктора Чистова, Сергея Бердникова, Евгения Петрочинина. Они откликнулись на просьбу клуба поучаствовать в наших мероприятиях, ретропразднике в честь наших медальных сезонов. И мальчишкам приятно, и им поделиться опытом, вспомнить времена, когда в Череповце был хоккейный бум, а команда была на волне успеха. Будем продолжать такие встречи, подключать наших ветеранов, специалистов из ФХР. Мастер-классы полезны и воспитанникам, и ветеранам, мы показываем, что чтим историю клуба», — сказал директора клуба Кознев.

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