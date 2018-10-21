Каспарайтис: Овечкин так много хитует, потому что не думает о статусе

Олимпийский чемпион, известный защитник Дарюс Каспарайтис поделился мнением о силовой борьбе в современной НХЛ.

«Смотрю много матчей. И вижу, как часто хоккеисты ездят с опущенной головой. А защитники даже не пытаются играть в тело. Вот в чем главное изменение. Но считаю, что хиты — важнейшая часть хоккея. Если ты умеешь делать силовые приемы, то пугаешь соперников. Таких игроков почти не осталось, хотя посмотрите на Тома Уилсона из «Вашингтона». Его же боятся, потому что не знают, чего от него ждать.

Было очень приятно сделать за матч семь-восемь хитов. А если только один силовой приём, то после игры себя ругал: «Да, Дарюс, сегодня ты был не в своем репертуаре». У каждого хоккеиста есть своя статистика, которой он гордится.

Почему так много хитов делает Александр Овечкин — лучший снайпер НХЛ в XXI веке? А он даже не думает о своём статусе. Играет в силовом стиле, потому что умеет это делать. Это врождённое качество — такое же, как забивать голы или раздавать умные пасы. Если ты получаешь удовольствие от хитов, зачем же отказываться? Да и болельщикам нравится, как вот сейчас Овечкин поймал на силовой прием капитана «Флориды» Александра Баркова. Это крутой хоккей, это эмоции. От этого кайфуют все, включая Овечкина и даже Каспарайтиса на трибуне», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.