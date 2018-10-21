Подколзин: хотел бы достичь того, чего достиг Ковальчук

Нападающий «СКА-Невы» Василий Подколзин, являющийся одним из фаворитов драфта НХЛ-2019, поделился мнением о сравнении с форвардом «Лос-Анджелес Кингз» Ильёй Ковальчуком.



«Видел молодого Ковальчука по архивам. Но чтобы похожи? Даже не знаю, что сказать. Илья — большая звезда. И я не очень помню те архивы. Но Ковальчук в моём возрасте уже в «Спартаке» играл. Что само за себя говорит. А я — в МХЛ и ВХЛ.



Мне бы такой бросок, как у него! Но такой же не сделать. Можно прокачать силу, точность, технику перенять, но это очень тяжело, и всё равно будет не то. Но я бы очень хотел достичь того же, чего достиг он, и быть в каких-то моментах на него похожим. В том же броске, в той же тонкости игры», — приводит слова Подколзина официальный сайт НХЛ.

Подколзин: уровень НХЛ для меня пока недосягаем, хочу окрепнуть в России