Калинин: не думаю, что матч со СКА будет с обилием голевых моментов

Нападающий ЦСКА Сергей Калинин поделился мнением о предстоящем матче со СКА. Игра состоится сегодня, 21 октября, начало – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«В команде все хорошо. В Сочи победили, атмосфера позитивная. Ребята настроены на хорошую игру со СКА. Каждую игру стараюсь быть по-спортивному злым, по-хорошему, по-хоккейному.



Как буду готовиться матчу со СКА? В штатном режиме. Не думаю, что в Санкт-Петербурге будет открытая игра, с большим обилием хороших голевых моментов. На мой взгляд, определяющим фактором станет игра в неравных составах», — приводит слова Калинина официальный сайт ЦСКА.

В настоящий момент ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, СКА — на 2-м месте.