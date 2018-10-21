«Торпедо» объявило состав на четырёхматчевую выездную серию

«Торпедо» отправилось на очередную выездную серию, информирует официальный сайт нижегородского клуба. Команда проведёт три матча на Дальнем Востоке и один — в Подмосковье.



Тренерский штаб «Торпедо» во главе с Дэвидом Немировски взял с собой следующих хоккеистов:



вратари: Станислав Галимов, Андрей Тихомиров, Денис Костин;

защитники: Денис Баранцев, Дмитрий Родионычев, Мэтью Боди, Юрий Сергиенко, Антон Волченков, Филип Хольм, Михаил Орлов, Дмитрий Коробов;

нападающие: Антон Шенфельд, Дмитрий Марковин, Михаил Варнаков, Энди Миле, Никита Сетдиков, Денис Паршин, Дмитрий Сёмин, Роберт Саболич, Даниил Ильин, Кирилл Ураков, Дамир Жафяров, Эндрю Кэлоф, Кирилл Ураков, Денис Шураков, Данил Веряев.



В ходе выездной серии «Торпедо» встретится с «Амуром» (22 октября), «Адмиралом» (24 октября), «Куньлунем» (26 октября) и «Авангардом» (28 октября).

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