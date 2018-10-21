СКА — ЦСКА: стали известны составы команд

Стали известны составы СКА и ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Игра состоится сегодня, 21 октября, начало – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Якупов;
Хафизуллин – Токранов, Дергачёв – Бывальцев – Барабанов;
Рукавишников – Зуб, Кузьменко – Коскиранта – Плотников;
Сёмин, Тихонов – Каблуков – Кетов, Марченко.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Далбек – Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;
Нестеров – Романов, Шалунов – Попов – Окулов;
Пашнин – Марченко, Слепышев – Андронов – Калинин;
Блажиевский, Скотт – Карнаухов – Телегин, Ртищев.