СКА — ЦСКА: стали известны составы команд

Стали известны составы СКА и ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Игра состоится сегодня, 21 октября, начало – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Якупов;

Хафизуллин – Токранов, Дергачёв – Бывальцев – Барабанов;

Рукавишников – Зуб, Кузьменко – Коскиранта – Плотников;

Сёмин, Тихонов – Каблуков – Кетов, Марченко.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Далбек – Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;

Нестеров – Романов, Шалунов – Попов – Окулов;

Пашнин – Марченко, Слепышев – Андронов – Калинин;

Блажиевский, Скотт – Карнаухов – Телегин, Ртищев.