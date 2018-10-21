«Локомотив» и «Автомобилист» объявили составы на матч в Ярославле

«Локомотив» и «Автомобилист» огласили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в Ярославле и начнётся в 17:00 мск.
«Локомотив»:
Коновалов (Салак);
Рафиков – Афанасьев, Локтионов – Контиола – Козун;
Елесин – Кронвалль, Картаев – Алексеев – Апальков;
Осипов – Н. Аверин, Е. Аверин – Красковский – Санников;
Кутузов, Каюмов – Иванов – Коваленко, Ильенко.
«Автомобилист»:
Коварж (Сохатский);
Гуркин – Вишневский, Доус – Да Коста – Голышев;
Василевский – Трямкин, Крикунов – Паре – Секстон;
Бодров – Мамкин, Белоусов – Грачёв – Миловзоров;
Егоршев – Валитов, Обидин – Рассейкин – Литовченко.
«Автомобилист» прервал серию из 18 победных матчей, но после этого команда Андрея Мартемьянова обыграла «Северсталь».