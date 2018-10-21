Нурмагомедов поддержал СКА перед «армейским» дерби

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал СКА в преддверии принципиального матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА.



«Мужики, удачи вам сегодня! Покажите настоящую борьбу и командную игру — тогда результат обязательно придёт. Будем смотреть и болеть. Матч с ЦСКА не смогу посетить, но обязательно прилечу на следующую игру, чтобы поддержать одну из своих любимых команд – СКА. Когда мы построим в Дагестане ледовый дворец, готовьтесь к мощной конкуренции», — приводит слова Нурмагомедова пресс-служба питерского клуба.

Видео можно посмотреть на странице СКА в «Твиттере».



Матч СКА – ЦСКА начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.