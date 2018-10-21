«Северсталь» — «Металлург» Мг: Ник Шор дебютирует в составе уральцев

Стали известны составы «Северстали» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в Череповце и начнётся в 17:00 мск.
В составе уральского клуба дебютирует американский нападающий Ник Шор.
«Северсталь»:
Фурх (Магарилов);
Васильев – Корнеев, Бойчак — Трубачёв — Рыбин;
Куляш – Кулда, Гераськин — Юньков — Лапин;
Макаров – Калашников, Кодола — Коротков — Григоренко;
Лекомцев – Сычушкин, Монахов — Карлин — Яшин;
«Металлург» Мг:
Кошечкин (Загидулин);
Береглазов — Антипин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;
Верещагин — Рылов; Пакаринен – Расмуссен — Любимов;
Бирюков — Матушкин; Чибисов — Шор — Дорофеев;
Бобряшов – Спиридонов, Платонов – Калетник — Тимкин.
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