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«Северсталь» — «Металлург» Мг: Ник Шор дебютирует в составе уральцев

«Северсталь» — «Металлург» Мг: Ник Шор дебютирует в составе уральцев
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Северстали» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в Череповце и начнётся в 17:00 мск.

В составе уральского клуба дебютирует американский нападающий Ник Шор.

«Северсталь»:

Фурх (Магарилов);
Васильев – Корнеев, Бойчак — Трубачёв — Рыбин;
Куляш – Кулда, Гераськин — Юньков — Лапин;
Макаров – Калашников, Кодола — Коротков — Григоренко;
Лекомцев – Сычушкин, Монахов — Карлин — Яшин;

«Металлург» Мг:

Кошечкин (Загидулин);
Береглазов — Антипин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;
Верещагин — Рылов; Пакаринен – Расмуссен — Любимов;
Бирюков — Матушкин; Чибисов — Шор — Дорофеев;
Бобряшов – Спиридонов, Платонов – Калетник — Тимкин.

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