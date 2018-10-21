Малкин – о сыне: слишком рано рассуждать, получится ли из него хоккеист

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сообщил, что пока не думает, станет ли его сын хоккеистом.



«Растёт Никита! Недавно приходил с мамой на матч с «Ванкувером». Не буду рассуждать, получится ли хоккеист из сына. Куда ещё, слишком рано! Пусть пока радуется детству — игрушкам, пистолетам, машинкам. Всё ещё впереди, не надо спешить.



Когда я начал заниматься хоккеем? Меня в пять-шесть лет записали в секцию, к тому времени у нас уже целая команда собралась — 20 человек. Мы выходили с тренером на лёд, делали упражнения. А когда отец впервые поставил меня на коньки во дворе, было просто весело. Я не сразу понимал, что происходит. Может, папа не хотел сидеть со мной и отправлял на каток? Он говорил: «Иди, тренируйся». Вот я и вырос в хоккеиста», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

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