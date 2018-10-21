Энлунд: мне нравится в России, могу назвать эту страну вторым домом

Нападающий «Трактора» Йонас Энлунд рассказал, когда начал заниматься хоккеем, а также поделился мнением о пребывании в России.



«Хоккей нравился мне с раннего возраста. Я смотрел его трёх лет, наверное, в том возрасте я уже представлял, кем хочу стать. В шесть лет я пришёл в хоккейную школу в Хельсинки, так всё и началось. До 15 лет я также занимался футболом, но в определённый момент мне нужно было выбирать между футболом и хоккеем. Как мне казалось, в хоккей на тот момент я играл лучше, чем в футбол, да и нравился хоккей мне больше.



Если не ошибаюсь, это мой 9-й год в КХЛ и соответственно в России. Мне здесь нравится. Конечно, прожив здесь столько времени, я могу назвать Россию вторым домом, но, выбирая между сауной и русской баней, пока остановлюсь на сауне», — цитирует хоккеиста пресс-служба челябинского «Трактора».

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