Осипов — об уходе Епанчинцева: игроки чувствуют вину, когда увольняют тренера

Защитник «Спартака» Александр Осипов после победы над «Слованом» (4:1) поделился мнением об увольнении Вадима Епанчинцева и рассказал о требованиях Алексея Жамнова.



«Кардинальных изменений после отставки Епанчинцева не было. Конечно, было собрание — мы поговорили, обсудили некоторые нюансы, но ничего сверхнового не делали.



О чём просил Жамнова? Быстрый переход из обороны в атаку, чтобы игрок был под воротами, закрывал обзор вратарю. До этого были моменты, что не было помехи вратарю, и он спокойно справлялся с бросками. Думаю, в первую очередь у всех идёт психологическая перезагрузка, когда происходят такие события. Наверное, у каждого в карьере это было, но надо немного привыкнуть, притереться и идти дальше.



Хоккеисты чувствуют вину, когда увольняют тренера. Играют и выходят на лёд игроки, а не тренеры. Не стоит ворошить прошлое, что было — прошло. Нужно смотреть и двигаться только вперёд», — цитирует Осипова пресс-служба «Спартака».

В «Спартаке» устали нянчиться с Епанчинцевым. Кто будет новым тренером? Вадим Епанчинцев уволен с поста главного тренера красно-белых.