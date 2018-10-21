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ЦСКА обыграл по буллитам СКА и упрочил лидерство в Западной конференции

ЦСКА обыграл по буллитам СКА и упрочил лидерство в Западной конференции
Хоккей / КХЛ

СКА встречался с ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Гости открыли счёт на 11-й минуте матча после того, как Сергей Андронов подправил на «пятаке» бросок Никиты Нестерова. Подопечные Ильи Воробьёва восстановили паритет на старте второго игрового отрезка благодаря Андрею Кузьменко, поразившему ворота бывшей команды и отметившемуся первой шайбой в составе питерского клуба. В третьей двадцатиминутке хоккеисты не сумели порадовать болельщиков голами, и основное время встречи завершилось вничью. Овертайм также не выявил победителя, и судьбу противостояния решила серии буллитов, где успех сопутствовал «армейцам» из Москвы — победный бросок на счету Максима Шалунова.

ЦСКА упрочил лидерство в турнирной таблице Западной конференции, увеличив отрыв от СКА до трёх очков.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2018, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1 : 2
0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Андронов (Нестеров, Калинин) – 10:28 (5x5), 1:1 – Кузьменко (Гавриков, Херсли) – 24:25 (5x5), 1:2 – Шалунов – 65:00 ( ПБ)
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