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«Автомобилист» одержал 20-ю победу в сезоне, обыграв в овертайме «Локомотив»

«Автомобилист» одержал 20-ю победу в сезоне, обыграв в овертайме «Локомотив»
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» встречался с «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Ярославле и завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Екатеринбурга.

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Подопечные Андрея Мартемьянова открыли счёт на 6-й минуте благодаря результативному броску Максима Рассейкина, но «железнодорожники» отыгрались ещё до сирены на первый перерыв – отличился Брэндон Козун. Во втором и третьем игровых отрезках командам не удалось отметиться точными бросками, и выяснение отношений перенеслось на овертайм, где удача оказалась на стороне гостей — Стефан Да Коста отметился точным броском за 19 секунд до сирены.

«Автомобилист» одержал 20-ю победу в сезоне, а команда Дмитрия Квартальнова прервала серию из шести побед.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
1 : 2
1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Рассейкин (Вишневский) – 05:47 (5x5), 1:1 – Козун (Осипов, Локтионов) – 13:23 (5x5), 1:2 – Да Коста (Секстон) – 64:41 (3x3)
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