«Автомобилист» одержал 20-ю победу в сезоне, обыграв в овертайме «Локомотив»

«Локомотив» встречался с «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Ярославле и завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Екатеринбурга.



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Подопечные Андрея Мартемьянова открыли счёт на 6-й минуте благодаря результативному броску Максима Рассейкина, но «железнодорожники» отыгрались ещё до сирены на первый перерыв – отличился Брэндон Козун. Во втором и третьем игровых отрезках командам не удалось отметиться точными бросками, и выяснение отношений перенеслось на овертайм, где удача оказалась на стороне гостей — Стефан Да Коста отметился точным броском за 19 секунд до сирены.

«Автомобилист» одержал 20-ю победу в сезоне, а команда Дмитрия Квартальнова прервала серию из шести побед.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.