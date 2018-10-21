Кузьменко — о ЦСКА: отдаю дань уважению клубу, который меня воспитал

Нападающий СКА Андрей Кузьменко прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (1:2 Б).



«Честно, гора с плеч упала, и играть сразу стало легче, стал играть более уверенно. Первая шайба в новом клубе очень важна. Пришёл в клуб с такими же амбициями, хотелось быстрее забить. Слава богу, доверие ко мне было, сегодня воспользовался моментом.



Полез на пятак, решил отдать шайбу защитнику. Здорово получилось. Помогло ли на буллитах то, что я играл за ЦСКА? Я всегда туда бросал, Илюха Сорокин это тоже знает. Решил с другой стороны поехать, никогда так не делал, вроде как получилось. Сложно было сдержать эмоции, чтобы не отпраздновать гол, но ЦСКА – это клуб, который меня воспитал. Отдаю дань уважения клубу, всем, кто там работает и кто меня тренировал.



Плотников меня чуть не задушил от счастья? Всё отлично.



Силы на выездную серию есть. Поток эмоций после этой игры сумасшедший, игра была очень хорошей, захватывающей, силы прибавляются после таких матчей.



До моего гола мы мало бросали по воротам, потому что хотели до верного сыграть, не просто бросками от синей линии забить, а сыграть по красоте. Потом поняли, что с ЦСКА это не проходит, они здорово играют на пятачке, когда кто-то обыгрывает, они сразу впятёром вниз идут и защищаются около ворот. Надо было набрасывать, из-за этого получился гол», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Видео гола Кузьменко можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.