Плотников — о буллите Коскиранты: наши операторы сказали, что гол был

Нападающий СКА Сергей Плотников подвёл итоги домашнего матча с ЦСКА (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В серии буллитов арбитры долго просматривали эпизод с броском Ярно Коскиранты, после чего приняли решение, что шайба не пересекла линию ворот.

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«Кроме голов, ничего не хватило. Были моменты, надо было забивать. Чуть-чуть не хватило, и у них вратарь сыграл хорошо. Получилась боевая игра, наверное, всем понравилось. Может быть, зрителям не хватало голов, но мы старались, и они старались. Игра получилась зрелищной.



Удаления в первом периоде? Один раз я удалился, не сдержал эмоции, это моя ошибка. Другое удаление я не видел. Игра топовая, дерби, эмоции зашкаливают, нервы могут сдавать.



Видеопросмотры на буллитах? Не вспомню, что такое когда-то со мной было. Наши операторы сказали, что гол был. Видать, не хватило каких-то камер, чтобы судьи это увидели. В паузе просто ждали решения, от нас это не зависит.



После гола Кузьменко я его чуть не задушил от счастья? Просто порадовался за человека, наконец-то он забил. Сейчас расслабится, у него пойдёт игра. Надеялся, он забьёт в прошлых играх, хорошо, хоть сегодня», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть серию буллитов можно на официальном сайте КХЛ.