Сорокин: во время видеопросмотра буллита был готов к любому раскладу

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин поделился эмоциями после выездной победы над СКА (2:1 Б). В серии буллитов арбитры долго просматривали эпизод с броском Ярно Коскиранты, после чего приняли решение, что шайба не пересекла линию ворот.



«Не было ли особого желания не дать забить Гусеву? Не думал об этом. Хотел, старался отбить, сегодня мне повезло. Интересная игра, моментов много, такая победа ценнее вдвойне. Ребята пластались, ложились под шайбу, бились.



СКА много бросает и мало забивает? Не знаю почему, мы свои проблемы разбираем. СКА наносил хорошие опасные броски, сегодня сложилось так, что удалось вырвать победу.



Во время видеопросмотра буллита я не был особо уверен в этом моменте, просто ждал, был готов к любому раскладу, особо не переживал. Остыл за это время? Нет, просто Паша Дацюк вышел, он мне в сборной на тренировках из десяти девять забивает, о чём можно говорить.



Не думаю, что Кузьменко специально ждал игры с ЦСКА, чтобы забить свой первый гол за СКА. Думаю, каждый в любом матче хочет забить, но так сложилось, что против бывшей команды. Подлец! Он не стал праздновать? Хороший воспитанный парень, удачи», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Видео серии буллитов можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.