Андронов: в этом сезоне играть со СКА точно не легче, чем в прошлом

Капитан ЦСКА Сергей Андронов подвёл итоги матча со СКА (2:1 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Счёт отражает суть матча. Игра была хорошей, ровной. Не знаю, почему не удалось реализовать большинство, мы старались. Может, они в меньшинстве хорошо играли. Согласен, что полностью можно быть довольными только первым периодом. Хорошо катались, много в нападении играли. Во втором периоде прижались, удаления сбили темп. В третьем периоде игра была равной, все ждали ошибку.



У Кузьменко первый гол за СКА? Наверное, символично, молодец. Просмотр буллита? На моём веку такого ещё не было. Судья принял решение посмотреть, почему нет?



Матч со СКА на стадионе «Санкт-Петербург»? Ничего не знаю об этом, только слышал. Думаю, атмосфера будет потрясающей, будет интересно. Четыре матча со СКА в регулярном чемпионате – это интереснее, чем два. В этом сезоне со СКА играть точно не легче, чем в прошлом. Вы сами видели, какой счёт, хорошая команда.



Поездка в Вену тоже станет интересным событием. В Европе всегда атмосферно, думаю, будет здорово. В оперу точно не успеем сходить», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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