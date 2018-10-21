Мартемьянов: «Автомобилист» проспал первый период, но потом выравнял игру

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над ярославским «Локомотивом» (2:1 ОТ).



«Был очень напряжённый матч, была игра равных команд. Никто не хотел уступать ни в силовой борьбе, ни в заряженности в атаке, ни в плотной игре в обороне. Первый период мы немного проспали. Ожидали, что «Локомотив» начнёт активно играть, но поговорив с командой, во втором и третьем периодах мы выровняли игру. Спасибо команде за самоотдачу и за то, что работали до конца.



Отличается ли эта игра от встречи в Екатеринбурге? В Екатеринбурге «Локомотив» очень мощно играл, я не скажу, что сегодня хозяева были слабее. Прекрасная команда, мы готовились к этому матчу. И дома, и здесь прекрасно понимали, что собой представляет соперник. Единственное, не до всех можно достучаться, готовясь к таким играм.



Могу ли назвать сегодняшнюю игру репетицией плей-офф? Игра в некоторых моментах была на грани фола, но в целом чистая. Было очень серьёзное напряжение. Возможно, по накалу напоминает плей-офф, но пока идёт чемпионат, за очки бьются все. Приятно, что выиграли в таком матче», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

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