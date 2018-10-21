Квартальнов: «Автомобилист» умеет сдерживать натиск и ждёт своих моментов

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» (1:2 ОТ).



«Автомобилист» с победой. Была равная игра, нам удался первый период. Нужно было сыграть ещё агрессивнее. «Автомобилист» — хорошая команда, умная. Мы не случайно пропустили гол, соперник умеет играть, выдерживает натиск, ждёт своих моментов. Следующие два периода были равными, но мы немного слабо провели второй. У соперника хорошее большинство, поэтому здорово, что выстояли. Взяли очко, но, конечно, хотелось бы больше.



Что случилось с Авериным в овертайме? Мы пропустили гол. Пока не знаю, что было конкретно, но, думаю, была блокировка.



Насколько удалось закрыть лидеров «Автомобилиста»? Равная игра, я думаю, немного сделали и наши лидеры, и их.



Могу ли назвать сегодняшнюю игру репетицией плей-офф? У нас сегодня не все вылезли из окопа, идёт чемпионат, такое бывает. Такие игры хоккеисту надо ждать, любить, готовиться к ним, где с хорошим соперником ты сможешь реально оценить себя. В какой-то игре можно слукавить, но вот здесь надо играть. Молодым ребятам нужно учиться делать эти вещи, и тогда все пойдёт семимильными шагами», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

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