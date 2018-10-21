Дацюк: у ЦСКА хорошая команда, которая неплохо играет от обороны

Капитан СКА Павел Дацюк подвёл итоги домашнего матча с ЦСКА (1:2 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Это всё-таки хоккей, хорошая игра, здорово, что пришёл полный стадион. Это всегда поднимает настроение. Что сказал Кузьменко после его гола? Очень эмоционально. До этого у него были моменты, сегодня он забил важный гол, переломил. Думаю, он будет продолжать, не остановится на этом.



Хорошая домашняя серия, команда набирает обороты, двигается вперёд. Меньше ошибок допускаем, думаю, будем продолжать так же на выезде. На выезде чуть легче играть, дома всегда очень эмоционально, бывает, бежишь с двойной энергией, забываешь о защите.



ЦСКА – хорошая команда, хорошо играет от обороны, и вратарь у них хороший. Много бросков блокировали, самоотверженно играли. Наверное, это им помогло. Интересно ли играть с ЦСКА? Сейчас в КХЛ много хороших команд, ко всем надо готовиться. Если взять ЦСКА, то это давние конкуренты, «армейское» дерби. В этих играх всегда есть возможность доказать, выйти вперёд.



Не замучился ли в овертайме на вбрасывания выходить? Короткими сменами. Выиграл или проиграл, и на смену. Овертайм – одно из самых любимых занятий хоккеистов. В формате «три на три» много пространства, одно удовольствие.



Буллиты – очень интересно для болельщиков и для всех хоккеистов. Понятно, если она не будет затягиваться, это было бы ещё лучше. Сегодня долго ждали», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

ЦСКА, как Хабиб, вяжет и душит. В роли Макгрегора оказался СКА Наш боец болел за питерцев, но три буллита Шалунова решили исход поединка в пользу москвичей.