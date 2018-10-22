Ларионов: «Ак Барс» нарушил этический регламент по отношению к Падакину

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне хоккейный агент Игорь Ларионов прокомментировал переход Павла Падакина из «Ак Барса» в «Нефтехимик».

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«Я рад за Пашу. Жалко, что его недооценили в Казани. Сожалею, что «Ак Барс» отправил его в фарм-клуб, даже не дав человеку шанса. Это чистейшее нарушение этического регламента по отношению к игроку. К сожалению, это происходит, это большой минус для лиги. Такого не должно быть. Рад, что сейчас Падакин играет в правильном месте и приносит пользу команде.



Назначение капитаном «Нефтехимика»? Это большой аванс. Это серьёзный шаг, который мне трудно понять, но он сработал. Паша мне сказал, что в «Нефтехимике» очень хороший коллектив, он рад играть в этой команде. Падакин получает удовольствие от работы в Нижнекамске», — сказал Ларионов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.



Полное интервью с Игорем Ларионовым читайте на «Чемпионате» сегодня.