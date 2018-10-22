Ларионов — о Кокорине и Мамаеве: тюрьма – это слишком суровое наказание

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне хоккейный агент Игорь Ларионов поделился мнением о нашумевшем деле с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которых отправили в СИЗО.

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«Порой происходят такие вещи, которые сложно понять и дать им оценку. То, что произошло, не украшает ребят. Я хотел сказать, что тюрьма – это слишком суровое наказание. Я бы их отправил в детский госпиталь, где детишки борются с раком и другими тяжёлыми заболеваниями. Чтобы люди подумали, готовы ли они понять, как страдают люди, которые цепляются за жизнь и получают удовольствие от каждого прожитого дня. Мне трудно понять, когда люди, которые избалованы деньгами и славой, делают такие вещи, как Кокорин с Мамаевым. Думаю, что поход вот в такой детский госпиталь помог бы им всё понять и осознать. Если нет, то можно ставить крест.

Возможны ли подобные случаи в хоккее? Не хочется сопоставлять футбол с хоккеем. Всегда бывают нюансы и вещи, которые трудно объяснить. Такова человеческая натура. Многое зависит от воспитания, от окружающих тебя людей. Некоторые игроки, получая большое количество свободы и денег, теряют разум», — сказал Ларионов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Игорем Ларионовым читайте на «Чемпионате» сегодня.

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