Яндач: мы должны были расстаться с кем-то из легионеров, выбор пал на Вольски

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач после победы над «Северсталью» (2:1 ОТ) прокомментировал расставание с нападающим Войтеком Вольски.



«У нас были разговоры на тему того, кто займёт позицию пятого легионера. После того как мы пригласили в команду Ника Шора, команде необходим был центральный нападающий. В чешском чемпионате появился Булирж, который играет и в центре, и с краю. Необходимо было уволить кого-то. Это было сложное решение, и выбор пал на Вольски», — приводит слова Яндача официальный сайт «Северстали».



В этом сезоне 32-летний Вольски принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата, забросив шесть шайб (две из которых были победными) и сделав девять результативных передач при показателе полезности «+2».