Каспарайтис: раньше хоккей был жёсткий и прямолинейный, теперь — чистый

Олимпийский чемпион, известный защитник Дарюс Каспарайтис рассказал об изменениях, которые произошли в НХЛ с точки зрения силовой борьбы.



«Раньше хоккей был более жёсткий и прямолинейный. Видишь игрока с шайбой — можешь его атаковать. Теперь же игра стала не то что более мягкой, а чистой. Очень серьёзно следят за здоровьем хоккеистов.



Вот вы помните, как в финале Кубка Стэнли в 2003 году капитан «Анахайма» Пол Кария попал под силовой приём капитана «Нью-Джерси» Скотта Стивенса? Тогда защитник «Дэвилз» даже двух минут штрафа не получил. А теперь ему бы выписали матчей 20 дисквалификации. Потому что Кария катился без шайбы, его можно было не атаковать, а удар пришёлся в голову. То есть посмотрели бы на эпизод совсем иначе», — цитирует Каспарайтиса официальный сайт НХЛ.

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