Яндач – о первой игре Шора: ему необходимо больше бросать, искать партнёров

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал выездную победу над «Северсталью» (2:1 ОТ).



«Мы ожидали тяжёлой игры. «Северсталь» работала весь матч, а у нашей команды мне понравилась игра только в первом и третьем периодах. Во втором у нас было много индивидуальных ошибок. Подолгу держали шайбу в своей зоне, не шли вперёд.



После того как забили, нужно было постараться удержать преимущество, но пропустили в меньшинстве. В третьем периоде совершили много бросков по воротам, играли в большинстве, но не создавали давления. В овертайме смогли реализовать большинство и набрать два очка. Для нас это была тяжёлая игра.



Шор? Он долгое время не играл, для него это был первый матч. Он чувствовал игру. Ему необходимо больше бросать, искать партнёров», — цитирует Яндача пресс-служба «Северстали».

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