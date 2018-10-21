Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Яндач – о первой игре Шора: ему необходимо больше бросать, искать партнёров

Яндач – о первой игре Шора: ему необходимо больше бросать, искать партнёров
Хоккей / КХЛ

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал выездную победу над «Северсталью» (2:1 ОТ).

«Мы ожидали тяжёлой игры. «Северсталь» работала весь матч, а у нашей команды мне понравилась игра только в первом и третьем периодах. Во втором у нас было много индивидуальных ошибок. Подолгу держали шайбу в своей зоне, не шли вперёд.

После того как забили, нужно было постараться удержать преимущество, но пропустили в меньшинстве. В третьем периоде совершили много бросков по воротам, играли в большинстве, но не создавали давления. В овертайме смогли реализовать большинство и набрать два очка. Для нас это была тяжёлая игра.

Шор? Он долгое время не играл, для него это был первый матч. Он чувствовал игру. Ему необходимо больше бросать, искать партнёров», — цитирует Яндача пресс-служба «Северстали».

Потерял хватку. Отказ от Вольски и ещё 6 ошибок Величкина
Это не первый просчёт босса «Магнитки».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент