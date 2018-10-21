Энлунд: решение о переходе в «Трактор» далось легко, это наилучший вариант

Нападающий «Трактора» Йонас Энлунд назвал причины, которые побудили его подписать соглашение с челябинским клубом.



«Почему я выбрал челябинский клуб? «Трактор» был в финале конференции в прошлом году, я провёл много игр против этой команды. Нельзя забывать и о финале Кубка Гагарина с «Динамо» пять лет назад. Также здесь играл Петри Контиола, он очень тепло отзывался о клубе.



Я подумал, что это наилучший вариант для меня. Хорошая команда, хороший город, так что решение далось мне легко. Конечно, я знал, что Бергстрём играет здесь и позвонил ему, он говорил о клубе и городе только в положительном ключе.



В клубе всё на высшем уровне с точки зрения организации. Благодаря этому мне, как игроку, можно думать только о хоккее и не волноваться о других вопросах, что является огромным плюсом», — приводит слова Энлунда официальный сайт «Трактора».

Энлунд: мне нравится в России, могу назвать эту страну вторым домом