Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Энлунд: решение о переходе в «Трактор» далось легко, это наилучший вариант

Энлунд: решение о переходе в «Трактор» далось легко, это наилучший вариант
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Трактора» Йонас Энлунд назвал причины, которые побудили его подписать соглашение с челябинским клубом.

«Почему я выбрал челябинский клуб? «Трактор» был в финале конференции в прошлом году, я провёл много игр против этой команды. Нельзя забывать и о финале Кубка Гагарина с «Динамо» пять лет назад. Также здесь играл Петри Контиола, он очень тепло отзывался о клубе.

Я подумал, что это наилучший вариант для меня. Хорошая команда, хороший город, так что решение далось мне легко. Конечно, я знал, что Бергстрём играет здесь и позвонил ему, он говорил о клубе и городе только в положительном ключе.

В клубе всё на высшем уровне с точки зрения организации. Благодаря этому мне, как игроку, можно думать только о хоккее и не волноваться о других вопросах, что является огромным плюсом», — приводит слова Энлунда официальный сайт «Трактора».

Энлунд: мне нравится в России, могу назвать эту страну вторым домом
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент