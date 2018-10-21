К. Террьен: уверен, что Проворова ждёт хороший сезон

Бывший защитник «Филадельфии Флайерз», а ныне комментатор NBC Sports Philadelphia Крис Террьен оценил игру российского защитника Ивана Проворова.



«Старт у Ивана вышел невыразительным, но это не значит, что плохим. Просто за два года он приучил фанатов к тому, что играет блестяще. И если люди вдруг не видят этого блеска, то задаются вопросами «что же случилось?». Но когда вы являетесь первым защитником команды, то автоматически становитесь мишенью для оппонентов.



Против вас будут играть в более силовой манере, чем против других, вам придется много действовать в своей зоне, обороняя ворота, вам нужно будет выходить против сильнейших игроков соперника. Это непросто для любого защитника, тем более молодого. Уверен, что Ивана ждёт хороший сезон. Два года назад он тоже начинал не слишком ярко, но в итоге выдал прекрасный чемпионат», — приводит слова Террьена официальный сайт НХЛ.

Хэкстол: Проворову не хватает чёткости при действиях с шайбой