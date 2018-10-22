«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: Кучеров забросил свою вторую шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился второй заброшенной шайбой в нынешнем сезоне. В выездной встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (идёт 1-й период, счёт — 1:0 в пользу гостей) он поразил ворота соперника на 4-й минуте. Ассистентом выступил защитник Виктор Хедман.

Это шестое результативное действие для Кучерова в сезоне. В предыдущих шести матчах он отметился голом и четырьмя результативными передачами. Всего в НХЛ на счету россиянина 340 (149+191) очков в 372 матчах.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Напомним, летом Кучеров продлил контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг» на восемь лет за $ 76 млн. При этом соглашение начнёт действовать с сезона-2019/20 — ближайший сезон Кучеров отыграет по старому контракту, который приносит ему $ 4,76 млн в год. В предыдущем сезоне Никита набрал ровно 100 очков — на его счету 39 заброшенных шайб и 61 результативная передача.

